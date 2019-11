Aún no sale 'Black Adam' y ya revelan pelea con 'Superman' en la secuela

Estados Unidos.- 'Black Adam', interpretado por Dwayne 'The Rock' Johnson, aún no estrena su primer película y el medio We Got This Covered ha revelado que esta tendrá secuela en la cual se podrá ver una pelea entre él antihéroe y 'Superman'.

Recordemos que 'The Rock' no hace mucho reveló que DC Cómics se encuentra trabajando en el filme de la contraparte de 'Shazam', incluso mostró la fecha de estreno de esta.

Sin embargo, no se han dado más detalles que su protagonista y la fecha en la que estará disponible, pero aún así se ha rumoreado que el 'Hombre de Acero' tenga un cameo casi al final de esta y tenga un poco de protagonismo en la secuela.

Otro héroe que también se dice aparecerá en la entrega de 'Black Adam' es 'Hawkman', quien es el principal enemigo del antihéroe mágico.