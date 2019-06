Aurora Valle arremete en contra de Bisogno tras la polémica contra Bigorra

Ciudad de México.- Luego de la polémica entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra, la periodista Aurora Valle, aseguró que este lleva años hablando de la gente, “por lo que ahora le tocó”.

Por su parte, Claudia de Icaza interrogó a Valle, al argumentarle que si ‘Pepillo’, le había avisado a Chapoy sobre el actuar de Bigorra, luego de que referenciaron el programa de Intrusos.

Finalmente le ayudó, por qué lo dijo, no sé", agregó de Icasa. "Pepillo llegó y contó. Tú me estás preguntando si 'Pepillo' sabía o se lo pidieron, no tengo idea, ni él, ni Atala", mencionaron.