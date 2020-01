Autor de 'Game of Thrones' revela que se planeó realizar 3 filmes de la serie

Estados Unidos.- En una reciete entrevista, George R.R Martin, autor de Game of Thrones, reveló que originalmente se habló de dividir el final de la popular serie de HBO en 3 películas, las cuales serían llevadas a la pantalla grande y no solo para televisión.

George explicó que en vez de realizar una octava temporada para el desenlace, se iban a crear tres filmes que contarían el final y le darían a los personajes sobrevivientes de las grandes masacres y guerras dentro de la serie un descenlace digno y el cual dejaría más que felices a los fans.

Por el momento, no es mi lugar decidir porque los derechos cinematográficos de Game of Thrones pertenecen a HBO, además de eso, en realidad consideramos esta opción: David Benioff y Dan Weiss, los creadores del programa de televisión, querían terminar la saga con tres grandes películas después de la temporada 7. Se suponía que Game of Thrones terminaría en el cine. Se discutió seriamente hace cuatro o cinco años", dijo Martin.