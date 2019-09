Autoridades señalan como culpable del fatal accidente a Kylie Rae Harris

Taos, Nuevo México.- Autoridades de la localidad de Taos ya han revelado una posible causa del fatal accidente que terminó con la vida de la cantante de Country, Kylie Rae Harris, y una joven adolescente de 16 años, María Elena Cruz.

El accidente se produjó en una las carreteras hacía Taos, en la cúal según los informes la cantante iba hacía el sur en un Chevrolet Equinox negro, con el cual golpeó a un Avalanche del mismo color en la parte de atrás provocando que el auto de ella se desviará al otro carril lo que ocasionó que impactará de frente con el Jeep blanco en el que viajaba la adolecente.

Este impactando de frente fue lo que terminó con la vida de ambas mujeres, por lo que han señalado que la intérprete de What the Heart Wants es la causante del fatal accidente por exceso de velocidad.

En este momento diré con la mayor certeza que la señorita Cruz fue una víctima inocente de este accidente sin sentido causado por la Sra. Harris", dijo el sheriff del condado de Taos, Jerry Hogrefe.

Recordemos que en los primeros informes se reveló que el alcohol había jugado un papel importante en este evento desafortunado, por lo que se mando a hacer una prueba toxicológica a la cantante de country, mismo del que aún se esperan resultados.