'Avengers' y 'Defenders' unidos: Próxima entrega de Marvel juntaría a los equipos

Estados Unidos.- Recientemente se informó que a inicios de 2020, Marvel lanzará un cómic en el que se podrá ver al equipo de los 'Avengers' y de los 'Defenders' pelear unidos contra el poderoso villano 'Ichor of Ish'lzog', pero no sin antes verlos tener un pequeño enfrentamiento entre ambos.

Sin embargo, los miembros de 'The Defenders' no serán los que se han visto en la serie de Netlix, 'Jessica Jones', 'Iron Fist', 'Daredevil' y 'Luke Cage', sino que serán los originales, 'Hulk', 'Nmaor the Sub-Marines', 'Doctor Strange', 'Silver Surfer', 'Valkyrie', 'Nighthawk', 'Hellcat' y 'The Gargoyle'.

Hasta el momento no se ha revelado que 'Vengadores' serán los que partcipen en esté épica y muy pedido unión entre unos de los equipos más populares y poderoso que han creado los universos de los cómics.