"Ay no, guácala": Laura Zapata al saber que Niurka y Yolanda hablan mal de ella

Ciudad de México.- Laura Zapata despotricó en contra de Niurka Marcos y Yolanda Andrade durante la conferencia de prensa que brindó en Monterrey, asegurando que sus colegas solo hablan de ella para obtener fama.

Al momento de escuchar los cuestionamientos sobre la cubana y la mexicana, Zapata replicó:

Ay no, guácala, no, no, no… es como, o sea, no puedes decirle a un perro no ladres perro, no, no… enojarte con el perro porque ladra no mi amor… yo soy una persona que siempre estoy en el ojo del huracán, pero por gentes que se quieren colgar de mi… entonces me vale, porque yo estoy activa, siempre estoy trabajando”.