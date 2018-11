Aylin Mujica arremete contra Laura Zapata: “Es súper conflictiva”

Ciudad de México.- Aylin Mujica no tuvo reparo en confesar la mala relación que sostuvo con su colega Laura Zapata, cuando compartieron escenario en la obra Celia el musical.

De acuerdo a Mujica, la hermana de Thalía es muy complicada y le hizo ver su suerte durante el tiempo que tuvieron que colaborar juntas.

Yo no he tenido ningún problema en estos 25 años de carrera más que con Laura Zapata, ella me hizo la vida imposible en Celia el musical, porque ella quería ser Celia, fue horrible, es súper conflictiva”, manifestó la artista durante el programa Buenos días familia.