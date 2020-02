BAFTA: Brad Pitt bromea sobre Harry y el Megxit ¡frente a William y Kate!

Londres, Inglaterra.- Brad Pitt no necesitó estar presente en los Premios BAFTA para acaparar los titulares, ya que el discurso de aceptación que envió para que leyeran en su nombre al momento de ser premiado incluyó una broma referente al príncipe Harry y, aparentemente, el #Megxit, esto mientras el Príncipe William y Kate Middleton se encontraban en el público.

El actor de Once Upon A Time In Hollywood no logró llegar a la ceremonia celebrada el domingo en Londres, por lo que su coestrella Margo Robbie recibió el BAFTA que le otorgaron por ser el Mejor actor de reparto y leyó sus palabras de agradecimiento.

En nombre de Pitt, Robbie leyó:

Voy a llamar a esto Harry, porque (Brad) está muy emocionado de traerlo de regreso a Estados Unidos con él. Sus palabras, no mías".

Por supuesto, el discurso del actor causó las risas en el Royal Albert Hall y las cámaras pronto enfocaron a William y Kate, quienes también rieron y aplaudieron.

Las palabras del actor causaron revuelo por la posible reacción de los duques de Cambridge y por hacer referencia a la salida de Meghan Markle y el príncipe Harry de la realeza británica.

Sin embargo, el príncipe William y Kate Middleton se limitaron a motrarse alegres luego de la broma en el evento público.