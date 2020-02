BTS cancela tour por Corea del Sur para cuidar al ARMY del coronavirus

Seúl, Corea del Sur.- BTS decepcionó al ARMY en Corea del Sur luego de que publicaran en la plataforma Weverse, un comunicado donde afirmaban la cancelación de su gira por el país debido al coronavirus (covid-19).

El sello discográfico BigHit informó de forma oficial que el Map of the soul Tour 2020 no se realizaría, esto con el fin de cuidar la salud de los artistas y de sus fans.

Por el momento se desconoce totalmente si se pospondrá o si esto llegue a afectar a otras presentaciones fuera del país asiático.

Corea del Sur ha registrado más de 2 mil casos de covid-19, por lo que se le pide a sus habitantes resguardarse lo más que se pueda.