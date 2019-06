¿BTS juntó a Becky G? Se especula una posible colaboración entre ambos

Estados Unidos.- La cante Becky G, durante los Billboards conoció al famoso grupo de K-Pop, BTS, la artistas durante una entrevista con WKTU contó la grata experiencia que fue conocer a la banda y la conexión instantánea que surgió entre ellos.

Este comentario generó que los fanáticos de ambos, compartieran en Twitter especulaciones y reacciones ante una posible colaboración entre la estadounidense y los jóvenes surcoreanos.

La intérprete de Next to you, no ha revelado mucho al respecto ni ha querido dar comentarios sobre este rumor, sin embargo los fans ya se formaron la idea de cómo sería una participación entre ambos.

Por supuesto no todos se han mostrado tan emocionados ante este rumor, por lo que los comentarios se han dividido en dos bandos, el primero al que le encantaría ver realizarse esta colaboración y al segundo quienes se niegan y aseguran que es imposible.

Aquí algunos de los comentarios y reacciones.

COMO QUE COLABORACION ENTRE BECKY G Y BANGTAN????? pic.twitter.com/OJRgCUogXX — sᴏғɪᴀ ���� (@bangtanselfia) 16 de junio de 2019

se imaginan el rap de namjoon y yoongi más el vocal de becky g en ESPAÑOL? sería hermoso todo — c(t)ata; (@taekuliao) 16 de junio de 2019 como haya BTS ft Becky G antes de BTS ft Daddy Yankee será la mayor traición del mundo para mí, haré stream así: pic.twitter.com/AICxrUNNTX — GUCCI �� ʏᴏᴏɴᴍɪɴ ᴀᴜ (@dolcetaegi) 16 de junio de 2019 Falsa alarma, de acuerdo con Grace, le prrguntaron a Becky G que si cuando cae la collab y ella respondió "cuando lleguemos a ella"

Así que aún no flasheen que es con Namgi �� o al menos esperen que se confirme — Ale�� Juntos e Shallow Now (@ale_sweet7) 16 de junio de 2019