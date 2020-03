Backstreet Boys se reúne vía streaming para un concierto durante cuarentena

Los Ángeles, California.- Los millares de muertes que el coronavirus ha dejado a su paso por el mundo no se puede obviar, sin embargo, la pandemia ha traído momentos agradables como la reunión de los Backstreet Boys para cantar cada uno desde sus casas la canción ‘I want it that way’.

En el video gracias a la edición fue que Kevin, A. J. , Nick, Howie y Brian pudieron aparecer "juntos", aunque cada uno esté en su casa en cuarentena así como miles de personas alrededor del mundo.

Además de los músicos, en su presentación aparecieron miembros de su familia, como el hijo de Nick y los hijos de Kevin.