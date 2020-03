Bad Bunny canta en el show de James Corden con pijama de 'Pokemon'

California, EU.- Bad Bunny sorprendió a todos con su presentación en el programa, The Late Late Show with James Corden donde cantó la canción Pero ya no.

'El Rey del Trap' emocionó a todos al hacer presencia con un pijama del Pokemon, 'Charizard', unas Crocs y calcetas blancas.

Con la participación del artista en el show norteamericano, 'El Conejo Malo' se afianza un peldaño más alto en su carrera musical, pues ha logrado trascender fronteras e idiomas.