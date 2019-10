Bad Bunny, de cantante de trap a dar charla en la Universidad de Harvard

Cambridge, Massachusetts. – El galardonado artista Bad Bunny se reunió ante músicos aspirantes y creativos para dar una plática en la Universidad de Harvard.

'El Rey del Trap', se ha convertido en un artista en una de las personalidades más influyentes de su generación, ahora con su presencia en la gran institución avanza aún más.

El evento estuvo dirigido por la profesora Petra Rivera-Rideau, escritora del libro "Remixing Reggaeton: The Cultural Politics of Race in Puerto Rico", el cual aborda la historia política del reggaetón en Puerto Rico.