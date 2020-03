Bad Bunny prone acción para hacerle frente al coronavirus: "Lo merecemos"

Estados Unidos.- El famoso cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny ha publicado en Instagram una polémica imagen sobre la situación que vive el mundo por el brote de coronavirus, por lo que hizo una recomendación de qué hacer.

El músico decidió compartir un tuit señaló que todas las personas deberíamos volver a vivir el 2020 como si nada hubiera pasado, cuando todo termine como merecemos, finalizando con que no soportaría ver los Juegos Olímpicos en números impares.

Si este año no mejora, propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar, o sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno. Ademas no soportaría ver las olimpiadas cada cuatro años en numeros impares".