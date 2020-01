'Bad boys for life' está en la cima de las taquillas de EU al sumar 34mdd

Ciudad de México.- Protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, Bad boys for life se mantuvo en la cima de la taquilla de EU por segundo fin de semana consecutivo.

La película trae de vuelta a los agentes 'Mike Lowery' y 'Marcus Burnett' que vuelven a patrullar juntos, para sumar 34 millones de dólares a su acumulado nacional de 120.64 millones.

Esta es la última entrega de la trilogía de Bad boys, en la que los detectives trabajarán con el nuevo equipo de élite de AMMO para acabar con el líder de un peligroso cartel de drogas.

En segundo lugar se ubicó 1917 del director Sam Mendes, al sumar 15.80 millones de dólares a su estimado nacional de 103.88 millones de dólares.

De ahí le sigue Dolittle con Robert Downey Jr. como protagonista, cinta que obtuvo ingresos de 12.50 millones de dólares para un total nacional de 44.68 millones.

En las películas más taquilleras en EU le siguen The gentlemen; Jumanji; The Turning; Star Wars: El ascenso de Skywalker; Mujercitas; Just mercy y Knives out.