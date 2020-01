Bárbara Mori: "Crecí con la creencia de que no era buena para merecer amor"

Ciudad de México.- Bárbara Mori decidió sincerarse durante su participación en el podcast de su amiga y colega Fabiola Campomanes, por lo que habló sin reservas de la violencia y abusos que vivió en su infancia por parte de su padre.

Tuve una infancia súper súper ruda y crecí sin mamá y crecí con un papá bastante violento, entonces al crecer rodeada de este abuso psicológico, físico y demás, creces generando una creencia de que no eres lo suficientemente buena para merecer el amor, ni siquiera el de tus padres".

Bárbara explicó que los abusos por parte de su padre la llevaron a pensar que “no merecía el amor de nadie” y a no tener relaciones que le beneficiaran.

Estás construyendo una vida donde te topas con gente que dejas que entre en tu vida porque no hay un amor por ti, porque no aprendiste eso, porque en la infancia que yo tuve aprendí que el amor es golpe, abuso, maltrato y cuando aprendes eso del amor es bien difícil realmente amarte y cuidarte y no pasar por encima de ti. Yo pasé por encima de mí muchas veces en mi vida hasta que uno toca fondo”, contó.