Bárbara Mori revela que despreció ser 'La Reina del Sur' ¿por miedo al narco?

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Bárbara Mori, confesó que los productores de la exitosa narcoserie La Reina del Sur la consideraron para ser Teresa Mendoza pero ella rechazó la propuesta ¿por temor al narco?.

La guapa uruguaya reveló que se negó a participar en este proyecto de Netflix debido a que no le agrada trabajar en proyectos que se relacionen con el crimen organizado.

No fue por temas de agenda, fue porque a mí no me gusta ese tema, o sea como que no estoy interesada en hacer cosas que estén relacionadas con el narcotráfico”.