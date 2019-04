Bárbara Mori se sincera sobre haber sido amenazada de muerte por el narco

Ciudad de México.- Tras darse a conocer que Bárbara Mori recibió amenazas de muerte y por tal motivo no podía trabajar en México, la actriz se refirió al tema en entrevista para el programa Intrusos.

Sin mostrar preocupación ante el delicado tema, la artista explicó:

Eso fue un rumor, no sé de dónde lo sacaron. Nada que ver, no fue cierto, no recibí ninguna amenaza”.