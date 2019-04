Bárbara Mori tendrá su película hecha por su novio Fernando Rovzar

Ciudad de México.- Los famosos Bárbara Mori y Fernando Rovzar dejaron de ocultar su nuevo amor y se dejaron ver por primera vez durante la alfombra roja de la película El complot Mongol, donde la actriz participa.

Fernando, quien es productor de cine y hermano de Billy Rovzar, no dudó en ensalzar el trabajo de su novia en la pantalla grande durante su encuentro con los medios de comunicación.

Asimismo, Fer reveló que más allá de su romance, prepara junto a Bárbara un proyecto en la pantalla grande muy especial.

Al ser cuestionado sobre si trabajar juntos ahora que son pareja es más fácil o difícil, Rovzar explicó con una gran sonrisa:

Soy muy poco conflictivo entonces no hay bronca”.

Por su parte, la artista uruguaya dio más detalles de la película que prepara junto a su novio.

Escribir mi vida desde mi infancia ha sido un proceso muy sanador e inspirador, no es una catarsis, y no he pensado quién sería la protagonista”.