Barbara Palvin modelo de Victoria's Secret visita México

Ciudad de México.-La modelo y actriz húngara, Barbara Palvin famosa por participar en la pasarela de Victoria's Secret Fashion Shows de 2012 y 2018, con lo cual la ayudó a tener sus a las a la edad de 25 años, visitó México para hacer la invitada estelar de la cadena de tiendas Liverpool para su fashion fest de este año.

Barbara Palvin seguro es un ejemplo para muchas chicas, pues a su corta edad ha llegado lejos como una mujer ambiciosa, que además ha declarado en diversas ocasiones, que no parará con ser modelo, pues sigue trabajando en su carrera de actriz.

La hermosa modelo compartió además ante la prensa mexicana lo siguiente:

Las tallas de Barbara son de 1.75 en altura y pesa 55 kilos, por lo que ha sido considerada como una modelo de talla grande:

Yo he trabajado mucho, he hecho castings, y muchos de los clientes me han rechazado, pero creo que lo importante es no rendirse y creer en uno mismo, seguir luchando por sus sueños”.