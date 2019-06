Bárbara de Regil cumple años y se manda un mensaje en Instagram

Ciudad de México.- El día de ayer miércoles, la actriz Bárbara de Regil estuvo de fiesta por su cumple años número 32, a través de su cuenta de Instagram se dedicó un emotivo mensaje, que lo acompañó con una sensual fotografía.

Bárbara a parte de ser una actriz conocida por su protagónico en la serie Rosario Tijeras, también es una reconocida influencer en las redes y motiva a sus seguidores a ser dedicados, ser disciplinados para obtener una figura de envidia.

No obstante, no solamente los demás reconocen su esfuerzo, si no ella misma y por esos se dedicó unas palabras para felicitarse.

Feliz Cumpleaños Bárbara TE AMO con toda mi ALMA Gracias por ser tan fuerte , por serte tan fiel a lo que REALMENTE eres, por ser sincera con el mundo , una mujer sin miedos al que dirán o a decir NO , por ser amorosa , sensible , divertida , alegre , por cuidarte tanto , por comer sano , hacer ejercicio y por valorar la vida que tienes ” escribió la actriz.

La publicación cuenta con 370 mil me gusta y 3 mil 607 comentarios, en los que felicitan a la actriz y reconocen su esfuerzo.