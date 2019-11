Bárbara de Regil presume abdomen de 'acero' y pide piropos: "Me emociono"

Ciudad de México.- Bárbara de Regil volvió a desatar bajas pasiones entre sus seguidores de redes sociales con una nueva instantánea en la que deja ver que conserva una de las mejores figuras del espectáculo.

Se trata de su más reciente fotografía en Instagram en donde la protagonista de Rosario Tijeras modela un 'look' relajado pero que destaca sus mejores atributos.

Bárbara optó por lucir jeans holgados, botas color negro y un diminuto top de color negro que permite ver su marcado y espectacular abdomen, producto de sus pesadas rutinas de ejercicio.

A mi no me pongas 'mmmm' por que pienso que me quieres decir 'me gustas mucho mami' y me emociono", escribió Bárbara y volvió a confirmar que sí le gustan los piropos.