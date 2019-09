Bárbara de Regil presume figura y pide a las mujeres que se amen tal cual son

Ciudad de México.- La famosa actriz, Bárbara de Regil, dejó con la boca abierta a sus seguidores al presumir su figura de impacto con el fin de motivar a las mujeres para que se amen tal cual son.

La protagonista de Rosario Tijeras compartió en su cuenta de Instagram dos fotografías que muestran la diferencia entre personas que no aceptan sus defectos físicos y las personas que sí lo hacen.

Visualízate positivamente (foto 2 )… Ten Expectativas positivas sobre ti, sobre lo que eres... NO TE PUEDES CAMBIAR... así que acepta la mujer que eres y háblate BONITO. Conviértete en una persona positiva. Si te aceptas…TE AMAS... Si no te aceptas, no te amaras”, se lee en la publicación.