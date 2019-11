Bárbara de Regil sobre sus críticos: "Son obesos, tóxicos, no los quiso su mamá"

Ciudad de México.- Bárbara de Regil volvió a arremeter contra sus críticos luego de verse involucrada en polémica durante las últimas semanas.



La actriz mandó un fuerte mensaje a los 'haters' que no dudaron en hablar de su apariencia hace algunos años, además de los que critican su forma de educar a su hija Alexa de 15 años.

Bárbara, de 31 años, aseguró que los que la atacan en redes sociales lo hacen porque:

Su hija Alexa, de 15 años, adoptó su estilo de vida y ahora presume una vida fitness como su madre, comiendo sano y haciendo ejercicio a diario.

Al ser cuestionada sobre su envidiable figura, la actriz reveló que la obtuvo por puro trabajo en el gimnasio y alimentación saludable. Además, lanzó un contundente mensaje a las madres que no hacen hincapié en que sus hijas cuiden su figura y su salud:

A mí me fascina mi figura (...) Me critican porque además de consejos, critico a la gente, sobre todo a las mamás que no cuidan que sus hijas hagan ejercicio y coman sano, como yo sí lo hago con Alexa".

La actriz que interpreta a 'Rosario Tijeras' aseguró que se le resbalan las críticas y que está orgullosa de su hija por seguir ese estilo de vida:

A mí me encanta que le fascine hacer ejercicio, ir al gimnasio y tomarse un jugo verde, en lugar de emborracharse como muchas chavitas de su edad lo hacen. Pero ojo, no tengo nada contra las fiestas, yo también voy porque me encantan, pero creo que hay que hacer un balance entre tomar o no".