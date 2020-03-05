Barbie se luce y lanza la primer muñeca inspirada en una nadadora sin brazos

Ciudad de México.- La reconocida marca Barbie se ha caracterizado por ser una de las empresas fabricantes de muñecas más inclusivas a nivel mundial, sacando a la venta algunas que tienen vitiligo, otras sin cabello y algunas más están en silla de ruedas, esto con el objetivo es mostrar una igualdad entre las personas con algún padecimiento.

Como parte de una nueva colección de Barbie dedicada a deportistas en el marco del día internacional de la mujer, se realizó una muñeca dedicada a la exitosa atleta paralímpica, Sumeyye Boyacii, de 16 años de edad.

Según los informes, la nadadora originaria de Turquía, nació sin brazos y con la cadera dislocada debido a una agencia bilateral congénita, por lo que la muñeca es idéntica a ella.

Actualmente Boyacii compite en la categoría S5 para personas con amputaciones o limitaciones en los miembros superiores, donde su fuerte es el estilo mariposa, libre y dorso.

Es la primera y única muñeca en el mundo que tiene alas, a pesar de que no tiene brazos".

Muchas gracias a todo el equipo de Barbie. Me hiciste muy feliz", escribió la joven en una postal.