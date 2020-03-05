Barbie se luce y lanza la primer muñeca inspirada en una nadadora sin brazos
La exitosa y reconocida empresa de muñecas, Barbie, lanzó su primer muñeca sin brazos, esto en honor a la atleta paralímpica, Sumeyye Boyacii, de 16 años de edad
Ciudad de México.- La reconocida marca Barbie se ha caracterizado por ser una de las empresas fabricantes de muñecas más inclusivas a nivel mundial, sacando a la venta algunas que tienen vitiligo, otras sin cabello y algunas más están en silla de ruedas, esto con el objetivo es mostrar una igualdad entre las personas con algún padecimiento.
Hayal dahi edemeyeceğim kadar büyük, bir o kadar da anlamlı bu projenin içerisinde yer almak beni öyle mutlu ediyor ki...✨ �� . 2020 senesinin Barbie tarafından Türkiye’den Yılın İlham Veren kadını olarak seçildiğimi ve Barbie bebeğimi yapacaklarını söylediklerinde mutluluktan çığlık atmak, ordan oraya koşup zıplamak istedim. Çünkü 1959 yılından beri kız çocuklarına İlham veren Barbie’nin Dünyada sadece sınırlı sayıda ürettiği Rol Model Bebeklerinden biri olma şansını yakalamışım�� Üstelik kolları olmasa da kanatları olan dünya üzerindeki bana benzeyen ilk ve tek Barbie bebek...��Geçen sene de Sevgili @gulsebir ‘in bebeği yapılmıştı... Daha güzel ne olabilir ki ?! Derken, beni daha çok mutlu eden : Barbie’nin ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının “Hayali Duvarları”nı ortadan kaldırmak için çeşitli alanlarında önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi ve kız çocuklarının hayallerine ulaşması amacıyla hazırlanan bu anlamlı projede yer almaktı. Tüm @barbie ekibine çok teşekkür ederimm����❤️Beni çok mutlu ettiniz..����♀️ • ��Ayrıcaaa!! Bebeğimin @Tokyo2020 Paralimpik Olimpiyatları hazırlık sürecinde bana motivasyon olacağını ve Olimpiyatlarda yarış sırasında bana şans getireceğini biliyorum������ • • Photo by @cengizdikbas �� �� Also!! I believe that my baby doll will motivate me during the process of preparation for Paralympic Games 2020 and I know it will bring me luck during the Paralympic Games at the race day!!������ ���� #Barbie #Barbiegirl #GoldForSümeyye #BarbieRoleModels #barbieileherşeymümkün #RoadtoTokyo
Como parte de una nueva colección de Barbie dedicada a deportistas en el marco del día internacional de la mujer, se realizó una muñeca dedicada a la exitosa atleta paralímpica, Sumeyye Boyacii, de 16 años de edad.
Según los informes, la nadadora originaria de Turquía, nació sin brazos y con la cadera dislocada debido a una agencia bilateral congénita, por lo que la muñeca es idéntica a ella.
Actualmente Boyacii compite en la categoría S5 para personas con amputaciones o limitaciones en los miembros superiores, donde su fuerte es el estilo mariposa, libre y dorso.
Es la primera y única muñeca en el mundo que tiene alas, a pesar de que no tiene brazos".
Muchas gracias a todo el equipo de Barbie. Me hiciste muy feliz", escribió la joven en una postal.
Esta nota incluye información de: Excélsior
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