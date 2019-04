Bebé de Kim se llamaría muy distinto a sus hermanos North, Saint y Chicago

Estados Unidos.- Kim Kardashian confesó que tiene en mente nombrar a su cuarto bebé, segundo que concibe por medio de vientre subrogado, en honor a su hermano Rob, lo cual sería un cambio radical en cuanto a los nombres de sus otros tres hijos: North, Saint y Chicago West.

La celebridad de televisión participó en una reciente emisión del programa de Jimmy Kimmel al lado de sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, donde fue cuestionada sobre los planes que tienen para nombrar al bebé que tendrá con su esposo Kayne West.

Acto seguido la miembro del clan Kardashian-Jenner admitió que llamar Rob a su hijo contrastaría enormemente con los nombres de sus otros hijos.

Así que es North, Saint, Chicago… Rob. Realmente como que no va, pero estaba sintiendo eso, y mi hermano lo aprueba… Me gusta Rob West, pero no Robert West”, compartió Kim.