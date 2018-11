Becky G confiesa que le gusta incomodar a las personas

Las Vegas, EU.- Hacer sentir incómoda a la gente, comenta, es uno de sus propósitos. “Es algo que me da mucho orgullo, ser parte de este movimiento de las mujeres en la música urbana porque obviamente muchas personas se sienten incómodas y esa fue mi intención”, dijo en entrevista.

Sé lo que estoy cantando y yo decidí cantar las canciones así. Tengo esa libertad y me hace sentir feliz, cómoda, con confianza y eso me da mucho orgullo”, explicó.

La intérprete de Mayores se encuentra en Las Vegas como parte de las actividades previas a la entrega número 19 del Grammy Latino.

Este martes formó parte del evento ‘Mujeres líderes del entretenimiento’, que fue realizado en Las Vegas para reconocer a aquellas personalidades que han tenido una contribución en el medio. Becky G recordó que desde pequeña uno de sus sueños ha sido estar nominada a los Grammy. Además, desde niña el urbano es un género que la ha acompañado.

Mis papás tocaban diferentes tipos de música, en inglés, español, desde Tupac hasta Daddy Yankee y la urbana siempre fue una inspiración para mí, es algo muy natural y yo no estoy mintiendo de nada”.

Con respecto a las opiniones acerca de las temáticas que imperan en ese estilo de música explica:

No es algo tan serio, no estoy curando enfermedades, es música y la música es opinión al final del día. Si a una persona le gusta el reggaetón, cool, y si no lo respeto totalmente”.