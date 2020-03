Belinda envía contundente mensaje: "No necesito un hombre para estar feliz"

Ciudad de México.- Belinda reveló que el coronavirus ya afectó en su trabajo, ya que la filmación de dos de sus videos en España tuvieron que ser cancelados.

Iba hacer dos videos en España y los cancelaron. De hecho, estamos viendo qué vamos hacer con ese tema. Me cancelaron los vuelos y mi mamá esta allá y no sabe si se va a regresar, no sabe qué va a pasar".