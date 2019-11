Belinda está "muy afectada" por los chismes y niega ser una 'robamaridos'

Ciudad de México.- Verónica Bastos, integrante de Suelta la Sopa, aprovechó un espacio en el programa y reveló que Belinda se encuentra muy afectada por el reciente rumor de que salió con un hombre casado.

Como se recordará, hace algunas semanas salió a la luz un video que muestra a la intérprete de Amor a primera vista al lado de Ricardo Cabañas, quien habría sido ‘echado’ de su hogar luego de que su esposa, la actriz Karla Frías, viera la grabación.

Ella está muy afectada con estas situaciones, que han pasado, ella me confirma, me asegura con una entereza y con fuerza y con un ‘no’, que ella no tiene pareja en este momento”, comentó Verónica.