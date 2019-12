Belinda 'flecha' a su productor con sus encantos: "Es muy guapa, me gusta"

Ciudad de México.- En un encuentro con la prensa, el cantante español, Abraham Mateo, se deshizo en elogios para Belinda luego de haber trabajado con la mexicana.

Con respecto a los cuestionamientos sobre algún posible enamoramiento, Abraham Mateo destacó en todo momento la belleza que posee Belinda.

Te mentiría si te dijera que no, la verdad me encantó. Es una chica guapísima y tiene mucha presencia. Me gusta mucho", indicó el intérprete.