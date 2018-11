Belinda le rehúye al compromiso: “Soy muy joven, quiero tener mil novios más”

Ciudad de México.- Luego de que Belinda terminara su romance con el ilusionista Criss Angel, y que hace algunos meses fuera relacionada con un reconocido cirujano plástico de Beverly Hills, la cantante reveló que por ahora está más que soltera y sin compromiso.

Durante la entrevista que concedió al programa Hoy, la también actriz manifestó sentirse feliz con su soltería y, contrario a lo que se pudiera pensar, destacó que desea tener muchas relaciones antes de comprometerse.

¿El amor?, pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener una pareja, soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, estoy muy guapa, quiero tener mil novios más, quiero conocer a novios en todas partes del mundo, así que no, no me casen”.