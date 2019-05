Belinda se sincera: "Pensarán que soy mamona, pero me han hecho mucho daño"

Ciudad de México.- Belinda se sinceró con sus seguidores, luego de que hace algunas semanas se publicaran en su cuenta de Instagram algunas imágenes románticas con su exnovio, el cirujano Ben Talei.

A pesar de que en días anteriores se explicó que la cuenta fue hackeada justamente por su expareja, ahora la cantante decidió compartir una reflexión con sus seguidores confesando:

Casi nunca acostumbro a hablar de mi vida, soy muy hermética, a veces pensarán que soy mamona, por creída, porque me creo más que los demás o porque simplemente soy plástica y no tengo sentimientos…. pero no se han puesto a pensar que a veces las personas somos así porque nos han hecho mucho daño y no queremos que nos sigan lastimando”.