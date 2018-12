Belinda sorprende luciendo un look muy diferente en portada de Marie Claire

Ciudad de México.- La famosa interprete, Belinda, sorprendió a sus seguidores en redes sociales después de publicar la portada de la revista Marie Claire en la cual aparece.

La foto fue publicada en su cuenta de Instagram y se le puede ver usando un look muy diferente a lo habitual pero sin dejar de ser glamuroso y elegante.

Con una apariencia más madura, Belinda cautivo a sus fans vistiendo un pantalón amarillo con camisa de color similar y un saco en tono rojo oscuro.

La cantante acompañó la fotografía con un mensaje en el cual invitaba a otras chicas a atreverse a lucir estilos innovadores.

“…Esta portada me encanta porque es diferente a todas las que he hecho, Mujeres arriésguense a los looks masculinos!..” escribió.