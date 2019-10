Belinda y Lupillo Rivera ¿habrían tenido encuentros amorosos?

Ciudad de México. - Todo pareciera ser que la relación entre Belinda y Lupillo Rivera fue realmente cierta, pues un paparazzi se dio a la tarea de seguirlos; descubrió que el cantante visitaba por las noches a la artista.

En las grabaciones se ve como Lupillo acudía al hogar de la interprete de déjate llevar, para después regresar a su hotel en un aparente estado de ebriedad, haciendo a muchos pensar en lo que probablemente habrían hecho los dos.

Por si fuera poco, Rivera confesó durante el programa de YouTube, Chisme No Like, que ella fue una de las mujeres a las que más ha amado, que por ella hubiese bajado el sol, la luna y las estrellas, pero que por desgracias no se pudo hacer más.