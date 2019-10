Bella Thorne celebra su cumpleaños 22 con atrevidas fotos en bikini

Los Ángeles, EU.- La actriz y cantante, Bella Thorne, una antigua estrella infantil de Disney Channel, celebró su cumpleaños 22 compartiendo varias fotos desde una soleada playa.

Tal parece que la actriz asistió en su día especial a un parque de diversiones en Los Ángeles, así lo dejó ver su cuenta de Instagram, donde las fotos en bikini no pudieron faltar.

La joven será acreedora del Vision Award en los Premios Pornhub, por su primera película para adultos, misma que dirigió y lanzó el pasado mes de agosto cuando estrenó Her and Him (Ella y él).