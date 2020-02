Belleza de 'Acapulco Shore' estalla por su ausencia en la nueva temporada

Ciudad de México.- Los fanáticos de Acapulco Shore se mantienen a la expectativa por la posible ausencia de Talía Eisset en la séptima temporada del programa, pues hace unos días dejó entrever que la dejaron fuera de esta edición.

En un video de Vaya Vaya TV, Talía explicó que la negativa por parte de la producción de MTV se produjo a unos días del inicio del rodaje en Mazatlán, Sinaloa.

Yo tenía entendido que se iría a la nueva temporada. Antes de que todos se fueran a grabar, me dijeron que siempre no estaría y pues no me dan explicaciones claras”, relató la modelo.