"Belleza sin igual": Ariana Grande recibe una 'ola' de halagos por su 'outfit'

Estados Unidos.- A través de su cuenta de Instagram la talentosa cantante y actriz, Ariana Grande, fue 'inundada' por una gran 'ola' de halagos de sus millones de seguidores por lo bella que lucía con el sensual 'outfit' que presumió.

La famosa intérprete de No Tears Left to Cry portaba una diminuta falda a cuadros, la cual no se sabe el color debido a que la imagen que subió es a blanco y negro, y una ajustada blusa manga larga con algo escrito en su cuello.

Poco después compartió una foto al lado de una amiga y de igual manera sus millones de fans la llenaron de halagos asegurandole que nadie era más "hermosa" que ella.