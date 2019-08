Belleza y diversidad: Las finalistas para posar en Sports Illustrated Swimsuit

Estados Unidos.- En el que podría tratarse de su 'lineup' más diverso hasta la fecha, la revista Sports Illustrated reveló en redes sociales las fotografías de las bellas mujeres que son finalistas para participar en la edición 2019 de su número de trajes de baño, #SISwimSearch.

El top 17 de finalistas muestra a talentosas mujeres de diversas edades, tallas y formas, quienes al seguir sus convicciones y causas aportan al mundo que buscan construir día con día.

Además de compartir sus imágenes, donde algunas muestran orgullosas sus estrías y celulitis, el perfil de Instagram de la publicación liberó una breve declaración de las participantes sobre el hecho de estar concursando para aparecer en las páginas de la revista.

Algunas cuentan historias sobre haber intentado antes entrar al top 17 y no haberlo logrado hasta ahora, mientras que otras comparten su interés en derrumbar los estereotipos de belleza en función de su cultura y sus experiencias.

Dentro de la lista se encuentra la exreina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez, una veterana de la armada de Estados Unidos y una bailarina que sufre alopecia.

Las mujeres fueron elegidas luego de la pasarela Miami Swim Week celebrada el pasado mes de junio.

Christie Valdiserri, instructora fitness y bailarina, posó en un bikini negro para su fotografía referente al top 17. La joven sufre de alopecia y desde hace tiempo ha compartido su viaje al sufrir este padecimiento.

Verdaderamente creo que necesitamos educar a las próximas generaciones sobre que la belleza viene de quién eres, no de cómo luces. Asociar el cabello con la belleza nos fue enseñado. No nacimos creyendo que el cabello te hace bonita, pero la sociedad nos ha guiado hacia creer en eso”, expone Christie.

Así que planeo dejar que mi personalidad y mi naturaleza positiva brillen independientemente de si vuelvo o no a tener cabello en mi cabeza otra vez”, agrega la bailarina.

Por su parte, Kathy Jacob, de 55 años de edad, es la participante más mayor que alguna vez ha participado en una pasarela de Sports Illustrated.

Estoy haciendo esto para ser parte de un cambio en la forma en que se ve a las mujeres de más de 50, no solo por la sociedad, sino por sí mismas. Es un efecto boomerang, y nosotras como mujeres por encima de los 50 debemos permanecer unidas y darnos cuenta de lo increíbles, relevantes, hermosas y sexys que somos”, externa Kathy.

Otra de las mujeres que aspiran a posar para el ejemplar de Sports Illustrated es Ashley Alexiss, una joven modelo de talla grande que tiene 28 años de edad.

Además de hablar sobre cómo ha sido víctima de bullying por su figura, Ashley describió que concursar para formar parte de la revista le permitirá hacer ver a la gente que está “equivocada” en sus perspectivas.

Cuando verdaderamente entiendes que la belleza que tú posees está bajo tu completo control, tu mentalidad cambia. Sé que no soy del gusto de todos y eso está bien. Aceptar eso es el más grande reto. Me gusta compartir con las personas que batallan para amar la piel en la que están que solo tienen una vida y un cuerpo, y desperdiciar el tiempo odiándolo no es justo para ellos”, compartió Alexisss.