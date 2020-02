Beto Cuevas sale en defensa de Enrique Guzmán tras múltiples polémicas

Ciudad de México.- En un encuentro con la prensa en la final de La Academia, el cantante y músico chileno, Beto Cuevas, salió en defensa de su colega Enrique Guzmán tras las polémicas que lo rodean.

De igual manera, el exvocalista de La Ley aseguró que el padre de Alejandra Guzmán no es una persona racista como la prensa lo ha querido catalogar.

Conmigo también, en un principio, fue así, me decía cosas, pero todo lo que me ha dicho Enrique Guzmán ha sido preciso y me ha ayudado en mi trabajo. No creo que haya una mala intención de su parte", dijo Cuevas.