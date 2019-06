Beto Pasillas pide que dejen en paz a Yuya tras confirmar su ruptura

Ciudad de México.- El famoso conductor de TNT, Beto Pasillas ha confirmado la ruptura de su relación amorosa con la reconocida youtuber Yuya, mediante su cuenta de Instagram, donde publicó fotos y pidió a todos parar con los mensajes hirientes hacia su exnovia.

Algunos de los admiradores del conductor han estado atacando a la celebridad de internet, con comentarios negativos, por lo que él decidió oficializar el término de su noviazgo en su sección de Historias de la red social, lo que aprovechó para pedir que dejen de hacerlo.

Esta situación se malinterpretó y se salió de control. He notado que le han escrito cosas muy hirientes, lo cual no quiero que siga sucediendo porque no lo merece. El haber terminado fue una decisión de ella y mía por igual”, mencionó.