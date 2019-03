Billie Eilish revoluciona el pop con poderoso álbum debut

Estados Unidos.- Billie Eilish ha hecho más que propiciar una experiencia musical con las historias convertidas en canciones que incluye su nuevo álbum: ha logrado dar muestra de lo que es capaz de hacer con tan solo 17 años de edad, un arribo a la industria prometedor y una promesa de revolucionar el pop con su propuesta.

La joven cantautora estadounidense lanzó su producción discográfica debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? este viernes, misma que se convirtió en uno de lanzamientos del género más anticipados en la historia, reporta Billboard.

Mi álbum debut, mi bebé, mi hijo. Este álbum es el mundo para mí, por favor cuídenlo”, escribió la artista en sus redes sociales sobre el estreno.

A la par del lanzamiento discográfico, Billie Eilish liberó el video del tema Bad Guy, el cual se ha posicionado en los primeros lugares de las tendencias de YouTube y que suma en su primer día casi 5 millones de visualizaciones.

De acuerdo con El Universal, la joven compuso, grabó y produjo junto a su hermano Finneas When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, un dato que deja en evidencia por qué Billie Eilish se refiere al disco como su “bebé”.

El contraste entre tener 14 canciones que suenan completamente diferente pero que todas tienen sentido una con la otra y suena como un cuerpo de trabajo, creo que es de lo que más me siento orgullosa”, externó Billie Eilish sobre el álbum a Billboard.

Desde el lanzamiento de Ocean Eyes, la joven cantante se ha internado en el gusto de una audiencia cada vez más grande.