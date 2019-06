¿Bisogno estaba ebrio al chocar con motociclista? Él responde al escándalo

Ciudad de México.- "Es mentira que estaba alcoholizado, yo venía de trabajar y no bebo", aseguró Daniel Bisogno en entrevista con El Universal, quien tuvo un accidente automovilístico la madrugada de este sábado.



Al darse a conocer en redes sociales las fotos del percance, algunos usuarios especularon que Bisogno iba en estado de ebriedad. Él lo niega.

El conductor detalló que el incidente ocurrió a la altura de la colonia Anzures, minutos después de salir de dar función en el Teatro Aldama con la obra El tenorio cómico.

Venía del teatro tranquilo, Carmen Salinas venía a media cuadra de mí y a la hora de cruzar, se me estrelló del lado derecho el chavo de la moto, ahí están las fotos. Inmediatamente me paré, me bajé para auxiliarlo, yo fui el que llamó a la ambulancia, estuvo al pendiente de él, aunque fue él quien me chocó", explicó.