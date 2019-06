Bisogno humilla a Bigorra por llorar en vivo: "Eres basura, esto apenas inicia"

Esto no es una pelea! Es advertirle a los mexicanos entre los que me encuentro que existen personas sin el más mínimo escrúpulo pero no solo fue a mi, la lista crece cada segundo, los que no habían hablado hoy ya están dispuestos a hacerlo. https://t.co/4RVoDYmvw2 https://t.co/xkst84pUhB