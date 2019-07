BitMe, nuevo canal televisivo enfocado en el mundo gamer, geek y del anime

Ciudad de México.- Con una oferta de 80 horas de producción propia mensual y 40 horas más de las series de anime más importantes, es como arrancará el nuevo canal de televisión BitMe, que Televisa lanzará el 15 de julio por los diversos sistemas de TV de paga que hay en México y 17 países de América Latina.

Es de los pocos proyectos que se han desarrollado con tiempo, con una buena planeación y sobre todo con un gran equipo de trabajo desde producción, especialistas en videojuegos y en anime. Sin duda el canal de BitMe complementa muy bien el portafolio de Televisa Networks, es un gran reto y una gran oportunidad para atraer nuevas audiencias, más jóvenes, más tecnológicas, más multitareas".

El productor y director de este espacio explicó que este nuevo canal es el resultado de la búsqueda de hacer algo diferente, por eso cuando se toparon con el mundo geek (entusiastas de las nuevas tecnologías y los videojuegos) y del anime, se dieron cuenta que era un mercado emergente que hasta el momento no se había cubierto.

Serán 11 programas con los que iniciará transmisiones: BitMe, WTF (Web Tech Futuro) aborda todo lo relacionado al mundo geek; en Arte Geek analizarán cómics, mangas, novelas y todo lo relacionado con juegos y tecnología; Zero Control tendrá la información más nueva del universo gamer; Shesport destaca el rol de la mujer en la industria del videojuego y el universo geek; Retro Game analiza los títulos clásicos que revolucionaron a la industria de videojuego.

En New Challenger se podrá a prueba los conocimientos de los gamers mexicanos; los invitados de Agarra el control tendrán una divertida entrevista, mientras tienen una sesión de videojuegos; Tester revisa los juegos más nuevos con una visión objetiva y divertida; con Campo de Batalla se sumergirán en el mundo de los MOBA (multiplayer on line battle arenas); Trigger and Fire se debate sobre temas de actualidad en el mundo de los videojuego y la tecnología; y finalmente la evolución de los videojuegos será mostrada en GameVolution.

Para conducir estos programas convocaron a expertos en la materia, como Javier Rodríguez quien tiene muchos años en el mundo de los videojuegos y cuenta con una compañía dedicada a generar contenidos para este mercado; o Gus Rodríguez que fue pionero en los 90 al hablar de los videojuegos en el programa Nintendomania.