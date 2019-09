'Black Widow 2' no estaría protagonizada por Scarlett Johansson

Estados Unidos.- Después de que Spiderman: Far From Home haya terminado con la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, el futuro metraje que abrirá la siguiente fase, será la película en solitario de Black Widow, pero este inicio también será un cierre para la primer heroína del MCU.

El ciclo de la exvengadora terminó en Avengers: Endgame, no obstante, no será la única película de Natasha Romanoff, aunque Scarlett Johansson no protagonizará Black Widow 2.

El primero de mayo de 2020 será la fecha de estreno de la cinta, consecuentemente será la segunda película protagonizada eneteramente por una mujer dentro de Marvel y relatará los sucesos posteriores a Captain America: Civil War y parte de sus inicios en el espionaje.

Al parecer esta película ha convencido mucho a los directivos que se tiene pensada una secuela.

Rumores de personas cercanas a Marvel Studios, este metraje dejará la puerta abierta al personaje de Yelena Belova, la cual será interpretada por Florence Pugh, quien desempeñará el papel de antagonista de Natsha Romanoff para después pasar al bando de los buenos y aliarse con Romanoff.

Además Red Guardian, la versión rusa del Captain America, será protagonizado por David Harbour, y según rumores, se tiene planeado seguir su historia en la segunda parte de la espía.