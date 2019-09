'Black Widow' marcaría el final de la carrera actoral de Scarlett Johansson

Estados Unidos.- La sensual actriz, Scarlett Johansson, durante una reciente entrevista reveló que no solo fue protagonista en la esperada película Black Widow, sino que también fue productora ejecutiva, por lo que está pensando seriamente en poner una pausa a su carrera como actriz e incursionar en el mundo de Hollywood como directora.

La famosa intérprete de 'Black Widow' contó como es la experiencia de haber sido productora ejecutiva especialmente en un filme en el que el personaje principal es una parte importante de ella.

Ser la productora ejecutiva de la película es liberadora de alguna manera. Siento que tengo el control del destino de esta película, lo que me da mucha más tranquilidad. La conozco mejor que nadie. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cuál es su relación con las figuras de autoridad? Este personaje es valiente y multidimensional pero tiene mucho trauma y ha llevado una vida no examinada. Para operar a un nivel de élite, probablemente ha tenido que rechazar muchas cosas ", reveló Scarlett.

Tras esto confesó que le gustaría ser directora y que al terminó de está espera encontrar un proyecto para poder dirigirlo, incluso podría ser directora de algún filme de la fase 5 del MCU.

Antes, estaba más centrada en mi carrera como actriz. Ahora, felizmente me tomaría el tiempo para desarrollar algo para dirigir. He buscado activamente durante mucho tiempo y simplemente no he encontrado la opción adecuada, quizás Marvel me deje hacer una de sus películas", confesó la famosa 'Black Widow'.