'Blade' sería el encargado en debutar a los nuevos personajes de Marvel

Estados Unidos.- Hace unos meses el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció que el actor Mahershala Ali será el encargado de interpretar a 'Blade'

En un nuevo proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel, esta producción no sólo servirá para integrar a los vampiros, sino también a otras criaturas.

Con la llegada de Mahershala al MCU, este representaría el debut de los nuevos personajes dentro de la Fase 4 de esta franquicia.

Cabe recordar que los muertos vivientes son seres muy populares entres los lectores de los cómics, debido a Marvel Zombies de 2005, escrita por Robert Kirkman.

No obstante, ya hay un primer intento de meter a los zombies a la franquicia en próxima serie What if…?, o en Spider-Man: Far From Home donde se muestra a un zombie de 'Iron Man' durante las ilusiones de 'Mysterio'.