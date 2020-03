Blanca Martínez 'La Chicuela' asegura que la música grupera es machista

Ciudad de México.- La conductora de Corazón Grupero, Blanca Martínez 'La Chicuela', abrió su corazón durante una entrevista para TV Notas y confesó que desde joven fue criticada por estar dentro de la música norteña.

Reveló que a pesar de ser mujer logró escalar dentro de la industria y logró obtener la dirección de na revista grupera en los años 80.

Para finalizar, 'La Chicuela' expresó que este tipo de música siempre ha sido dirigido hacia los hombres y por tal razón se ha creado una atmósfera machista alrededor.

Es un género muy machista, difícil y complicado, porque para empezar decían que cómo una mujer les iba a decir qué hacer y qué decir, pero la verdad es que no me puedo quejar porque los grupos con los que trabajé siempre me trataron bien".