'Bob Esponja': 'Calamardo' podría tener su propia serie exclusiva de Netflix

Estados Unidos.- Luego de que se confirmara que Netflix y Nickelodeon habían cerrado un trato para traer las series y películas de la compañía naranja, una noticia ha tomado por sorpresa a los fans de Bob Esponja.

Pues según informa The New York Time, la esponja que vive debajo del mar, tendrá contenido exclusivo en la plataforma de streaming, por otro lado, el vecino gruñón de Bob Esponja y Patricio Estrella, Calamardo Tentáculos, tendrá su propia serie.

Así es, este spin off será protagonizado por el calamar gruñón de playera polo color café, no obstante, no se reveló información adicional de este proyecto.

Pero cabe destacar que según el mismo medio, este trato se cerró con la suma de 200 millones de dólares. Es cuestión de tiempo para ver lo que tiene preparado Netflix para los usuarios.