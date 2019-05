Bob Marley, la leyenda del reggae, murió un día como hoy hace 38 años

Ciudad de México.- Bob Marley nació en Nine Mile, Saint Ann, Jamaica, el 6 de febrero de 1945. Nine Mile es una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica, en el mar Caribe. Fue un músico, guitarrista y compositor.

Casa de Bob Marley en Nine Mile

Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas de The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1981).

Es recordado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari, del que era un miembro comprometido, a una audiencia mundial.

Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Jamming, Redemption Song y, junto a The Wailers, Three Little Birds, así como el lanzamiento póstumo Buffalo Soldier.

El álbum recopilatorio Legend, lanzado por Island Records en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia con 15 discos de platino en los Estados Unidos y más de 28 millones de copias en todo el mundo.

Marley murió víctima de cáncer en Miami, la mañana del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años.